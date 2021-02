Le indagini di Lolita Lobosco | anticipazioni episodio domenica 28 febbraio

(Di lunedì 22 febbraio 2021)sulla prossima puntata della mini-serie di Rai Uno, Ledi. Ecco cosa vedremo nel prossimoin onda28in prima serata. Il successo della nuova serie con Luisa Ranieri28, su Rai Uno in prima serata, torna con il secondola mini-serie Ledi. Il debutto è stato davvero un successo: quasi il 32% di share, con 7.535.000 di telespettatori. Battuta Barbara D’Urso e il suo Live – Non è la D’Urso . Un successo di pubblico, ma anche di critica per la mini-serie. Nella scorsa puntata,, appena tornata a Bari dopo anni di ...

RaiPlay : 'Una donna spiritosa, romantica e intraprendente che vive nel grande ricordo dell'amore per suo marito.' Nunzia è l… - SimonaCroisette : RT @AlbertoFuschi: Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri esordisce con 7.535 milioni di telespettatori - 31,8% di share ?????? #A… - Notiziedi_it : Le indagini di Lolita Lobosco, su Rai1 la nuova fiction con Luisa Ranieri: trama e anticipazioni - DonnaModerna : Luisa Ranieri è la protagonista de Le indagini di Lolita Lobosco, nuova serie Rai... l'avete seguita ieri sera? ??… - alessita_1994 : Fantastica Luisa Ranieri che registra 7 milioni di #ascoltitv con la sua nuova serie le indagini di Lolita Lobosco! -

Ultime Notizie dalla rete : indagini Lolita

Zazoom Blog

Una partenza incredibile per la prima puntata dellediLobosco andata in onda su Rai 1 in prima serata ieri: 7.5 milioni 535mila spettatori con il 31.8% di share. Numeri che fanno della serie tv con Luisa Ranieri, nel ruolo del ...Ascolti Tv ieri domenica 21 febbraio 2021. Prima serata. Esordio in stile Montalbano su Rai1 per LediLobosco che conquista una media di 7.535.000 spettatori pari al 31,8% di share . Su Canale 5 Live Non è la D'Urso, in onda dalle 21.50 alle 25.24, registra una media di 2.022.000 (...Lolita Lobosco o «Lolita Banfi»? Ieri sera la prima puntata della fiction di Rai1 «Le indagini di Lolita Lobosco» diretta dal regista Luca Miniero ...Ascolti Tv ieri domenica 21 febbraio 2021. Prima serata. Esordio in stile Montalbano su Rai1 per Le Indagini di Lolita Lobosco che conquista una media di 7.535.000 spettatori pari al 31,8% di share.