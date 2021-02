Le immagini che non dimenticheremo Un anno di Covid a Bergamo - Fotogallery (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dalla chiusura del Pronto Soccorso di Alzano al primo lockdown totale. Il silenzio surreale per le strade e la dura battaglia con il virus nelle case dei bergamaschi. Ecco il racconto per immagini tra dolore e memoria. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dalla chiusura del Pronto Soccorso di Alzano al primo lockdown totale. Il silenzio surreale per le strade e la dura battaglia con il virus nelle case dei bergamaschi. Ecco il racconto pertra dolore e memoria.

