Le foto simbolo di un anno di pandemia in Italia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è finita. Potrebbe sembrare superfluo dirlo – in fondo basta dare un’occhiata fuori dalla finestra – ma in questi giorni in cui ricorre un anno esatto dalla scoperta del coronavirus nel nostro paese, il ricordo non deve essere confuso con la superficiale convinzione di scampato pericolo; perché tra regioni a colori, varianti e rischio di nuove chiusure, è pacifico che nell’emergenza ci troviamo ancora immersi fino al collo. Malgrado tutto, ci ritroviamo invischiati in un doloroso rito collettivo che porta la memoria a ripercorrere i passi di un anno complicatissimo: 365 giorni e poco più che fuori da ogni retorica hanno cambiato le nostre abitudini, dai primi casi di Codogno e Vo’ Euganeo del 21 febbraio fino alla speranza dei vaccini, è stato un anno costellato di tragedie e momenti dal forte valore simbolico. ... Leggi su wired (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è finita. Potrebbe sembrare superfluo dirlo – in fondo basta dare un’occhiata fuori dalla finestra – ma in questi giorni in cui ricorre unesatto dalla scoperta del coronavirus nel nostro paese, il ricordo non deve essere confuso con la superficiale convinzione di scampato pericolo; perché tra regioni a colori, varianti e rischio di nuove chiusure, è pacifico che nell’emergenza ci troviamo ancora immersi fino al collo. Malgrado tutto, ci ritroviamo invischiati in un doloroso rito collettivo che porta la memoria a ripercorrere i passi di uncomplicatissimo: 365 giorni e poco più che fuori da ogni retorica hcambiato le nostre abitudini, dai primi casi di Codogno e Vo’ Euganeo del 21 febbraio fino alla speranza dei vaccini, è stato uncostellato di tragedie e momenti dal forte valore simbolico. ...

fattoquotidiano : Un anno di Covid in 30 foto simbolo: da Codogno alle bare di Bergamo sui camion dell’Esercito fino al Papa a piedi… - robertosaviano : In #leggermentefuorifuoco, la rubrica che curo per @7corriere, la foto simbolo della più grande rivolta contadina c… - fortuna22177387 : RT @GiuffreFrancisL: Per molti di noi il #2giugno è soltanto qualche foto in bianco e nero di un'Italia dopo la guerra. Invece il 2 giugno… - GianniniNadia : RT @Anarchia2A: @FinancialTimes Aprrezzo che nella foto scelta l’uomo non porti la fede al dito perché ogni simbolo presente o assente ha u… - Anarchia2A : @FinancialTimes Aprrezzo che nella foto scelta l’uomo non porti la fede al dito perché ogni simbolo presente o asse… -