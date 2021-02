Le falle nella strategia vaccinale che l'Europa non vuole vedere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Passano le settimane, ma l’Unione Europea non riesce a venire a capo della campagna vaccinale comunitaria contro il Covid. L’ultima falla è che, secondo quanto riferiscono fonti della Commissione europea, a Bruxelles non sanno che le aziende farmaceutiche stanno proponendo contratti per la fornitura di vaccini anche a singoli Stati o singole Regioni, in violazione dei contratti firmati dall’istituzione di Palazzo Berlaymont a nome di tutti i paesi membri. Né per ora la Commissione Ue pensa di indagare su questo fenomeno che pure promette di vanificare la strategia ed erodere un altro pezzo di unità europea. Il commissario Thierry Breton punta tutto sull’aumento della produzione dei vaccini, ma questo non risolve i problemi che nell’immediato stanno rallentando le forniture. Eppure il sistema che minaccia seriamente di mettere in crisi l’iniziativa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Passano le settimane, ma l’Unione Europea non riesce a venire a capo della campagnacomunitaria contro il Covid. L’ultima falla è che, secondo quanto riferiscono fonti della Commissione europea, a Bruxelles non sanno che le aziende farmaceutiche stanno proponendo contratti per la fornitura di vaccini anche a singoli Stati o singole Regioni, in violazione dei contratti firmati dall’istituzione di Palazzo Berlaymont a nome di tutti i paesi membri. Né per ora la Commissione Ue pensa di indagare su questo fenomeno che pure promette di vanificare laed erodere un altro pezzo di unità europea. Il commissario Thierry Breton punta tutto sull’aumento della produzione dei vaccini, ma questo non risolve i problemi che nell’immediato stanno rallentando le forniture. Eppure il sistema che minaccia seriamente di mettere in crisi l’iniziativa ...

