Le cause della bassa qualità della Pubblica Amministrazione

di Achille Flora Nei discorsi programmatici di Mario Draghi a Camera e Senato, tra i diversi punti trattati, è emersa in modo trasversale, la necessità e l'urgenza della riforma della Pubblica Amministrazione (P.A.). Un proposito certamente giusto, poiché – la sua efficienza ed efficacia – e il rispetto della tempistica d'impegno e spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dipenderanno dal funzionamento della Pubblica Amministrazione. I rimedi che Draghi ha indicato sono essenzialmente due: a) investimenti in connettività, da perseguire realizzando piattaforme efficienti e facilmente utilizzabili dai cittadini; b) aggiornamento continuo delle competenze dei dipendenti ...

