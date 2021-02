UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #tennis #djokovic Le 18 meraviglie di #Nole: da #Melbourne a Melbourne 13 anni da re - Gazzetta_it : #tennis #djokovic Le 18 meraviglie di #Nole: da #Melbourne a Melbourne 13 anni da re -

Ultime Notizie dalla rete : meraviglie Nole

La Gazzetta dello Sport

Il mondo del tennis rende omaggio alla straordinaria forza mentale e fisica di Novak Djokovic, un campione indistruttibile che ieri a Melbourne ha vinto per la nona volta l'Open d'Australia in ...Secondo set da Fabio nel paese dellee in più niente, non una parolaccia, nemmeno una ... L'urlo dialla fine del quinto set è stato registrato soltanto da giudici, raccattapalle e ...Ma proprio all'apice della prestazione e con il serbo imbufalito che ha distrutto la racchetta, Zverev è crollato ancora una volta finendo per farsi soffiare anche questo parziale. Crollato letteralme ...Ora affronta il tedesco Zverev e dovrà essere al 100% per raggiungere le semifinali. Djokovic-Zverev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021. by Aliosha Bona. Novak Djokovi ...