Lazio-Bayern Monaco | Inzaghi | “Noi sfavoriti Ma ce la giochiamo”

"Sarà il coronamento di 5 anni lavoro con questo gruppo. Ci giocheremo questa partita nel migliore dei modi, con la spensieratezza giusta e l'umiltà che ci contraddistingue. Il Bayern Monaco è campione del mondo e d'Europa; più che cercare i loro punti deboli, lavoro sulle certezze della mia squadra. Noi cercheremo di fare il massimo". Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio in conferenza stampa, presenta la sfida degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. "Sappiamo che è la ciliegina su una torta che ci siamo meritati. Vogliamo fare una partita che ci permetta di rimanere aggrappati alla qualificazione. Anche in passato, da sfavoriti, ce la siamo giocata. Ho una squadra matura, i miei giocatori cominciano ad avere esperienza perché abbiamo giocato ...

