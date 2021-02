Lazio Bayern Monaco, i convocati di Flick: out Müller, c’è Boateng (Di lunedì 22 febbraio 2021) La lista dei convocati di Hans-Dieter Flick per il match contro la Lazio. Ritorna Boateng, out Pavard, Müller e Douglas Costa Il tecnico del Bayern Monaco ha diramato la lista dei convocati per il match di andata di Champions League contro la Lazio. Torna Boateng dopo il dramma personale (la morte della ex fidanzata), mentre non recuperano Douglas Costa, Pavard e Müller. Ecco la lista completa: Neuer, Hoffmann, Sule, Kimmich, Martinez, Lewandowski, Sanè, Choupo-Moting, Boateng, Goretzka, Davies, Sarr, Hernandez, Roca, Alaba, Coman, Musiala. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) La lista deidi Hans-Dieterper il match contro la. Ritorna, out Pavard,e Douglas Costa Il tecnico delha diramato la lista deiper il match di andata di Champions League contro la. Tornadopo il dramma personale (la morte della ex fidanzata), mentre non recuperano Douglas Costa, Pavard e. Ecco la lista completa: Neuer, Hoffmann, Sule, Kimmich, Martinez, Lewandowski, Sanè, Choupo-Moting,, Goretzka, Davies, Sarr, Hernandez, Roca, Alaba, Coman, Musiala. Leggi su Calcionews24.com

