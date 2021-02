Lazio-Bayern Monaco domani in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Lazio affronterà il Bayern Monaco nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. 2020/2021. Gli uomini di Inzaghi sono chiamati all’impresa: sconfiggere i campioni d’Europa (e del mondo) in carica, ancora imbattuti all’interno della competizione. Sarà anche la partita di Ciro Immobile e Robert Lewandowski, bomber di razza che l’hanno scorso di sono giocati la vittoria della Scarpa d’Oro, poi vinta dall’attaccante biancoceleste. L’incontro, in programma oggi martedì 23 febbraio alle ore 21:00, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport, ma sarà visibile anche su canale 5. Per quanto riguarda le piattaforme streaming, il match sarà visibile anche su Sky Go e Mediaset Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Laaffronterà ilnella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. 2020/2021. Gli uomini di Inzaghi sono chiamati all’impresa: sconfiggere i campioni d’Europa (e del mondo) in carica, ancora imbattuti all’interno della competizione. Sarà anche la partita di Ciro Immobile e Robert Lewandowski, bomber di razza che l’hanno scorso di sono giocati la vittoria della Scarpa d’Oro, poi vinta dall’attaccante biancoceleste. L’incontro, in programma oggi martedì 23 febbraio alle ore 21:00, sarà trasmesso insu Sky Sport Uno e Sky Sport, ma sarà visibile anche su5. Per quanto riguarda le piattaforme, il match sarà visibile anche su Sky Go e Mediaset Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, ...

