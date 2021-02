L’aveva definita “peracottara”: anche lo scrittore Van Straten si scusa con Giorgia Meloni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra i tre gentiluomini che si erano divertiti a ironizzare su Giorgia Meloni, lo scrittore Giorgio Van Straten era stato quello che si era aggiunto alla fine per dare ragione al professor Giovanni Gozzini e al giornalista Raffaele Palumbo con la definizione di “peracottara”. Oggi anche lui si scusa con la leader di Fratelli d’Italia, chiedendo riservatezza: “Non si scambi il mio silenzio per una forma di arroganza. Io sono mortificato per quello che è successo e mi sono anche già scusato con l’onorevole Meloni. Per favore si rispetti il mio silenzio”. Le scuse di Van Straten alla Meloni Van Straten, già consigliere del Cda della Rai, era presente alla trasmissione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra i tre gentiluomini che si erano divertiti a ironizzare su, loGiorgio Vanera stato quello che si era aggiunto alla fine per dare ragione al professor Giovanni Gozzini e al giornalista Raffaele Palumbo con la definizione di “”. Oggilui sicon la leader di Fratelli d’Italia, chiedendo riservatezza: “Non si scambi il mio silenzio per una forma di arroganza. Io sono mortificato per quello che è successo e mi sonogiàto con l’onorevole. Per favore si rispetti il mio silenzio”. Le scuse di VanallaVan, già consigliere del Cda della Rai, era presente alla trasmissione ...

