L’audio WhatsApp da Bolzano di V.: “1700 euro per ogni morto per COVID” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ci sono bufale che continuano a ritornare, incessantemente e costantemente. Cambiano solo forma. Alcune forme sono diverse dalle altre: e questa bufala ha anche una colonna sonora consigliata. Ascoltatela, che torniamo. Ebbene, non è una scelta casuale. Vi abbiamo già parlato della bufala dei 900 dati ai medici per ogni morto per COVID, diventati poi 3000 euro in Brasile “ma forse anche in Italia”, diventata poi una somma indeterminata a Le Molinette. In questa variante, come nelle migliori leggende metropolitane viene introdotto il salvifico personaggio di “mio cuggino”. Immaginate di essere fermati dalla strada dal mitico “mio cuggino”, colui che ha prodotto della Menta ma non era autorizzato per cui l’hanno imprigionato, che una volta ha visto una senza reggipetto, che una volta in discoteca ha conosciuto una tipa ... Leggi su bufale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ci sono bufale che continuano a ritornare, incessantemente e costantemente. Cambiano solo forma. Alcune forme sono diverse dalle altre: e questa bufala ha anche una colonna sonora consigliata. Ascoltatela, che torniamo. Ebbene, non è una scelta casuale. Vi abbiamo già parlato della bufala dei 900 dati ai medici perper, diventati poi 3000in Brasile “ma forse anche in Italia”, diventata poi una somma indeterminata a Le Molinette. In questa variante, come nelle migliori leggende metropolitane viene introdotto il salvifico personaggio di “mio cuggino”. Immaginate di essere fermati dalla strada dal mitico “mio cuggino”, colui che ha prodotto della Menta ma non era autorizzato per cui l’hanno imprigionato, che una volta ha visto una senza reggipetto, che una volta in discoteca ha conosciuto una tipa ...

Ella__ro : @vanexhere4ella mo ti faccio l'audio su whatsapp - Neptvned : @evetessmacher HO TROVATO L’AUDIO SU WHATSAPP L’AVEVO NEI PREFERITI HAHAHAHAHAH - Radio24_news : RT @24Mattino: ??In diretta fino alle 9 su @Radio24_news ??L’attualità in mezz’ora di oggi #22febbraio ??I vostri commenti al 349 2386666 s… - 24Mattino : ??In diretta fino alle 9 su @Radio24_news ??L’attualità in mezz’ora di oggi #22febbraio ??I vostri commenti al 349… - aanniescorner : @VaneJuice annalisa stocazzo comunque gli ho inviato un audio in cui cambiavo discorso così l’ho confuso poi peró l… -

Ultime Notizie dalla rete : L’audio WhatsApp Ex Ilva, lo Stato verso la maggioranza: si punta a chiudere entro novembre Corriere della Sera