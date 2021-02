**Latina: ordinanza arresti, ‘omicidio 2010 commesso per agevolare clan mafioso'** (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Si ritengono sussistenti gravi indizi per affermare che l'omicidio di Massimiliano Moro è stato commesso al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso Ciarelli-Di Silvio, costituendo il delitto una chiara azione ritorsiva nei confronti della persona che era ritenuta una dei responsabili dell'agguato subito da Carmine Ciarelli, allo scopo di affermare il proprio potere in ordine ai traffici illeciti sul territorio di Latina rispetto ai gruppi criminali antagonisti, costituiti da soggetti ‘gaggi', vale a dire non di etnia rom”. Lo scrive il gip di Roma Francesco Patrone nell'ordinanza di misura cautelare con cui ha disposto i 4 arresti eseguiti oggi dalla Squadra Mobile di Latina, con il coordinamento del procuratore aggiunto alla Dda di Roma Ilaria Calò al termine ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Si ritengono sussistenti gravi indizi per affermare che l'omicidio di Massimiliano Moro è statoal fine dil'associazione di stampoCiarelli-Di Silvio, costituendo il delitto una chiara azione ritorsiva nei confronti della persona che era ritenuta una dei responsabili dell'agguato subito da Carmine Ciarelli, allo scopo di affermare il proprio potere in ordine ai traffici illeciti sul territorio di Latina rispetto ai gruppi criminali antagonisti, costituiti da soggetti ‘gaggi', vale a dire non di etnia rom”. Lo scrive il gip di Roma Francesco Patrone nell'di misura cautelare con cui ha disposto i 4eseguiti oggi dalla Squadra Mobile di Latina, con il coordinamento del procuratore aggiunto alla Dda di Roma Ilaria Calò al termine ...

