(Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato distanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti di esponenti delleRom di, responsabili di uncommesso nel gennaio del 2010 con metodoe per finalità di agevolazione mafiosa. Le indagini Dalle indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotte dai poliziotti della Squadra Mobile die del Servizio Centrale Operativo, è emerso come il grave delitto si inquadri nella faida scoppiata nel 2010 nella provincia di, fra leRome DIda un lato, e gruppi non Rom, ...

CorriereCitta : Latina, brutale omicidio per il controllo mafioso del territorio: arresti nelle famiglie Ciarelli e Di Silvio -

Ultime Notizie dalla rete : Latina brutale

Il Corriere della Città

... mentre dagli USA insistono per l'estradizione Basato sulvideo diffuso nel 2010 da ... In una magnifica superproduzione congiunta Italia e Americadi Our Voice, sotto la regia di Diego ......in Americao politica del "Giardino di casa" come alcuni suoi predecessori in America?... conservando l'accordo raggiunto da Barack Obama nel 2015 e accantonando ilmuso duro di ...«Inaccettabile l'uccisione brutale del ragazzo 17enne di Formia nel corso di una rissa. A pochi mesi dai drammatici fatti di Colleferro, l'ennesima violenza spietata ...La commissaria straordinaria di Formia, Silvana Tizzano, ha emesso una ordinanza con la quale si stabilisce il lutto cittadino per la giornata di domani, 18 febbraio, a seguito della ...