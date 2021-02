L’apertura de L’Equipe | “PSG | la Ligue1 è un’altra cosa”

Leggi su alfredopedulla

Dopo la magica notte del Camp Nou della scorsa settimana in Champions, il PSG si risveglia bruscamente e in Ligue 1 perde in casa 2-0 dall'ottimo Monaco. "La Ligue 1 è", titola in prima pagina l'edizione odierna del quotidiano francese. Cinque giorni dopo la sua prova di forza contro il Barcellona, ??in Champions League, il PSG ha subito la sua sesta sconfitta stagionale in L1, contro i monegaschi superiori in tutti gli ambiti del gioco. In classifica, il PSG è terzo a -4 dal Lille capolista.