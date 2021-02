L'ambasciatore italiano in Congo ucciso in un agguato nel parco Virunga insieme al carabiniere di scorta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cominciano ad emergere a poco a poco dettagli sull'attacco contro un convoglio delle Nazioni unite in Congo, durante il quale hanno perso la vita l'ambasciatore italiano, Luca Attanasio, 43 anni, un ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cominciano ad emergere a poco a poco dettagli sull'attacco contro un convoglio delle Nazioni unite in, durante il quale hanno perso la vita l', Luca Attanasio, 43 anni, un ...

La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - JosepBorrellF : Con tutti i ministri degli Esteri UE, abbiamo espresso la nostra vicinanza al ministro @luigidimaio e all’Italia pe… - Fratzen13 : RT @vfeltri: In Congo hanno ucciso l’ambasciatore italiano e un carabiniere che lo scortava. Hanno ucciso anche l’autista ma siccome è un n… - MadeinJapan2015 : @vfeltri Ma infatti, Libero avrebbe intitolato 'in Congo hanno ucciso l'ambasciatore Italiano, un carabiniere ed un negher'. -