L’alternanza scuola lavoro (PCTO) e il nuovo PEI per gli studenti con disabilità: primo approccio al mondo del lavoro (Di lunedì 22 febbraio 2021) La prospettiva di testare quelle che sono le attitudini e capacità degli studenti del secondo ciclo di istruzione, è data dai percorsi delL’alternanza scuola lavoro, un modo per proiettarsi nel futuro prossimo ove si dovrà acquisire un ruolo sociale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) La prospettiva di testare quelle che sono le attitudini e capacità deglidel secondo ciclo di istruzione, è data dai percorsi del, un modo per proiettarsi nel futuro prossimo ove si dovrà acquisire un ruolo sociale. L'articolo .

orizzontescuola : L’alternanza scuola lavoro (PCTO) e il nuovo PEI per gli studenti con disabilità: primo approccio al mondo del lavo… - frncsc_cnt : @VitoloCiro @Davide_Pancotti @La_manina__ Sì ma la buona scuola impostava l'alternanza come centrale al punto da re… - VitoloCiro : @frncsc_cnt @Davide_Pancotti @La_manina__ La scuola è stata devastata da Berlusconi e Gelmini, ma di questo non se… - GioTweet68 : @MassimoPatan La Germania con l'alternanza scuola lavoro si è fatta le palle d'oro. Grazie all'alternanza hanno ril… - 1959_wilma : RT @dovecavolo: @MassimoPatan Il lavoro si deve pagare. L'alternanza scuola/lavoro è sfruttamento. Inoltre vorrei sapere, nel caso di infor… -

Ultime Notizie dalla rete : L’alternanza scuola La scuola prepara al lavoro?Servono lezioni più pratiche, visite in azienda. L’alternanza scuola/lavoro può... Corriere della Sera