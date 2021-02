LaLiga | crolla l' Atletico | il Real sale a - 3 dal primo posto Pareggia il Barca

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L'Madrid rallenta la sua corsa in Liga . I colchoneros sono usciti con le ossa rotte dalla 24esima giornata del campionato spagnolo, che li ha visti soccombere sotto l'impeto del Levante , ...

CalcioPillole : #LaLiga, dopo il Napoli il #Granada crolla con l’ultima. L'Huesca vince 3 a 2 contro il Granada e riapre la lotta… -

giornata 24 Betis - Getafe 1 - 0 84' Iglesias Elche - Eibar 1 - 0 33' Calvo Atletico Madrid - Levante 0 - 2 30' Hermoso , 90+5' de Frutos Valencia - Celta Vigo 2 - 0 90+4' Vallejo, 90+8' ...giornata 11 Valladolid-Levante 1-1 57' Marcos André, 83' Campana Elche-Cadice 1-1 38' Boyé, 55' Gimenez Valencia- Atletico Madrid 0-1 79' Lato Huesca- Siviglia 0-1 83' En-Nesyri Real Madrid- ...La squadra che è stata capace di battere il Napoli in Europa League crolla 3 a 2 contro l’Huesca, fanalino di coda della Liga. Il Granada apre le marcature all’8' con Quina che infila il pallone sotto ...Fa discutere il ko della Juventus in casa del Porto, il Barcellona però ha fatto peggio con il poker incassato in casa contro il PSG.