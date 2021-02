Lacrime per Jessica, 26 anni e campionessa di fitness. Una morte senza senso (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ancora un tragico incidente. Ancora una vita spezzata. 27 anni, Jessica Solari, li avrebbe compiuti ad aprile. La sua vita si è interrotta Mezzanego, nell’entroterra genovese, la scorsa notte. Da chiarire la dinamica. A quanto si apprende la donna stava percorrendo un rettilineo, forse rientrando a casa, quando ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un muretto. La macchina si è ribaltata ed è precipitata nel cortile sottostante, un volo di 4 metri che non le ha lasciato scampo. Vigili del fuoco e mezzi del 118 sono immediatamente partiti e hanno raggiunto il luogo dell’incidente, ma per Jessica Solari era ormai troppo tardi. Non appena si è diffusa la notizia un fiume di messaggi e dolore si è riversato sui social. Continua dopo la foto Originaria di Chiavari, Jessica Solari abitava a Mezzanego, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ancora un tragico incidente. Ancora una vita spezzata. 27Solari, li avrebbe compiuti ad aprile. La sua vita si è interrotta Mezzanego, nell’entroterra genovese, la scorsa notte. Da chiarire la dinamica. A quanto si apprende la donna stava percorrendo un rettilineo, forse rientrando a casa, quando ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un muretto. La macchina si è ribaltata ed è precipitata nel cortile sottostante, un volo di 4 metri che non le ha lasciato scampo. Vigili del fuoco e mezzi del 118 sono immediatamente partiti e hanno raggiunto il luogo dell’incidente, ma perSolari era ormai troppo tardi. Non appena si è diffusa la notizia un fiume di messaggi e dolore si è riversato sui social. Continua dopo la foto Originaria di Chiavari,Solari abitava a Mezzanego, ...

