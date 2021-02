La volta buona | il film di Vincenzo Marra sul calcio di periferia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Per quelli avvelenati dai mancati marcamenti in area dell’ultimo Napoli consigliamo il“La” – su TimVision – per la regia del cineasta partenopeoche tange anche il mondo delladel. Bartolomeo (Massimo Ghini) è un procuratore sportivo che non riesce più a procurare calciatori al manager rampante Rosario (Francesco Montanari). In più ha gli sgherri degli usurai alle spalle ed un matrimonio finito con la parrucchiera Teresa (Gioia Spaziani) con cui ha una figlia che non lo vuole più vedere. L’occasione della sua vita si materializza in un adolescente uruguagio Pablito (Ramiro Garcia) che ha le stimmate del fuoriclasse e che gli viene segnalato da Bruno (Max Tortora), amico d’infanzia derelitto, che in Uruguay è fuggito, ...