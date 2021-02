‘La tristezza ha il sonno leggero’: su RaiPlay la commedia con Stefania Sandrelli, Serena Rossi e Ciro Priello (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ‘La tristezza ha il sonno leggero’, la commedia diretta e interpretata da Marco Mario De Notaris, in anteprima e in esclusiva su RaiPlay da venerdì 26 febbraio. Il film, liberamente ispirato al romanzo omonimo di Lorenzo Marone, è ambientato a Napoli, il 9 novembre 1989, durante la notte della caduta del Muro di Berlino. Il cast è composto da Stefania Sandrelli, Serena Rossi, Ciro Priello, Eugenia Costantini, Gina Amarante, Roberto Caccioppoli, Gioia Spaziani, Tonino Taiuti e Marzio Honorato. Trama. Erri Gargiulo ha due padri, una madre e mezzo e svariati fratelli. È uno di quei figli cresciuti un po’ qua e un po’ là, in bilico tra due famiglie e ancora in cerca di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ‘Laha il, ladiretta e interpretata da Marco Mario De Notaris, in anteprima e in esclusiva suda venerdì 26 febbraio. Il film, liberamente ispirato al romanzo omonimo di Lorenzo Marone, è ambientato a Napoli, il 9 novembre 1989, durante la notte della caduta del Muro di Berlino. Il cast è composto da, Eugenia Costantini, Gina Amarante, Roberto Caccioppoli, Gioia Spaziani, Tonino Taiuti e Marzio Honorato. Trama. Erri Gargiulo ha due padri, una madre e mezzo e svariati fratelli. È uno di quei figli cresciuti un po’ qua e un po’ là, in bilico tra due famiglie e ancora in cerca di ...

annatrieste : Capisci che la situazione è grave quando la tua squadra prende un gol e tu non provi niente. Niente. Nemmeno la tristezza. - pisto_gol : Buongiorno a tutti, una bella canzone al giorno toglie la tristezza di torno ?? - Ambtedesco : Con grande consternazione e tristezza ho appreso la morte del mio collega l‘Ambasciatore???? in Congo e del Carabinie… - AltairSea : (Metti il nome) nel senso di 'il nome metticelo tu, perché noi non ci siamo neppure presi la briga di cercare come… - HattoriHanzo81 : RT @Ambtedesco: Con grande consternazione e tristezza ho appreso la morte del mio collega l‘Ambasciatore???? in Congo e del Carabiniere che l… -