La Stampa: il fallimento di Gattuso costerebbe al Napoli 150 milioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) È semplice fare i conti e con la sconfitta di ieri contro l’Atalanta il Napoli sale a quota 8 in campionato e 12 in stagione, una ogni 3 partite, scrive La Stampa. Una situazione che mette riporta d’attualità la condizione di precarietà della panchina di Gattuso De Laurentiis, furioso, considera il ritorno di Mazzarri (o di Benitez, restio però a subentrare) e potrebbe decidere di anticipare la svolta in agenda a fine stagione Considerando che il Napoli è fuori oramai da tutte le competizioni in corso, difficile infatti la qualificazione in EUL nel ritorno contro il Granada Logico che Gattuso, già sull’uscio dell’Europa League e con la bocca tappata dal club, rischi di vedere scivolare via anche l’ultimo obiettivo, il 4° posto ora a 3 punti. Sarebbe un fallimento da 150 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) È semplice fare i conti e con la sconfitta di ieri contro l’Atalanta ilsale a quota 8 in campionato e 12 in stagione, una ogni 3 partite, scrive La. Una situazione che mette riporta d’attualità la condizione di precarietà della panchina diDe Laurentiis, furioso, considera il ritorno di Mazzarri (o di Benitez, restio però a subentrare) e potrebbe decidere di anticipare la svolta in agenda a fine stagione Considerando che ilè fuori oramai da tutte le competizioni in corso, difficile infatti la qualificazione in EUL nel ritorno contro il Granada Logico che, già sull’uscio dell’Europa League e con la bocca tappata dal club, rischi di vedere scivolare via anche l’ultimo obiettivo, il 4° posto ora a 3 punti. Sarebbe unda 150 ...

