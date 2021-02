GynkhoByloba : @nerorimmel E a quanto ho capito avviene abbastanza abitualmente, tra l'altro zona che risulta interessante per mil… - infoitinterno : Coronavirus: da Ventimiglia a Sanremo una zona 'quasi rossa', da mercoledì scuole chiuse per 10 giorni - Notiziedi_it : La “quasi” zona rossa a Sanremo e Ventimiglia nei giorni del Festival - PalermoToday : La 'quasi' zona rossa a Sanremo e Ventimiglia nei giorni del Festival - desideroliam : che poi è 'zona quasi rossa' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : quasi zona

Today.it

Pertanto se da domani il nostro comune entrerà nellarossa vi indicherò le restrizioni e le ... Il primo blocco dei contagi èterminato con i 31 segnalati nel bollettino di ieri, ulteriori ...A Sanremo e Ventimiglia, e nei Comuni limitrofi, chiuse le scuole: le restrizioni adottate dalla ...Il carotaggio di un sedimento risalente a 41mila anni fa ha fornito la prima testimonianza nel continente australiano di un vasto evento paleomagnetico – chiamato “Escursione di Laschamps” – in cui, a ...Non una vera e propria zona rossa, ma un'arancione "rinforzata". In occasione del Festival di Sanremo 2021, infatti, Ventimiglia e Sanremo (Imperia) saranno blindate fino al 5 marzo. Lo ha annunciato ...