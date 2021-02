La prova del Covid. Oggi il Governo dovrà decidere le nuove misure. Verso la proroga dello stop agli spostamenti. Gelmini: “Decisioni condivise e tempestive” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Governo prorogherà di 30 giorni il blocco agli spostamenti tra Regioni, in scadenza il prossimo giovedì. E’ quanto emerso ieri sera (leggi l’articolo) dopo il vertice tra i rappresentati delle stesse Regioni e delle autonomie locali e i ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza. “Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificare Decisioni già prese – ha detto la ministra per gli Affari regionali -, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo, snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste”. “Purtroppo con le varianti in circolazione continuare con le restrizioni è indispensabile” ha detto, invece, il ministro della Salute. “Avevamo chiesto al Governo un cambio di passo nella gestione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilprorogherà di 30 giorni il bloccotra Regioni, in scadenza il prossimo giovedì. E’ quanto emerso ieri sera (leggi l’articolo) dopo il vertice tra i rappresentati delle stesse Regioni e delle autonomie locali e i ministri Mariastellae Roberto Speranza. “Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificaregià prese – ha detto la ministra per gli Affari regionali -, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certoessere tempestivo, snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste”. “Purtroppo con le varianti in circolazione continuare con le restrizioni è indispensabile” ha detto, invece, il ministro della Salute. “Avevamo chiesto alun cambio di passo nella gestione ...

Ultime Notizie dalla rete : prova del Prova a soffocare la moglie durante una lite, arrestato 40enne VIOLENZA SULLE DONNE Prova a soffocare la moglie durante una lite. E' successo a Napoli, nel quartiere Miano, dove i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 40enne già noto alle forze dell'ordine. Si tratta ...

Sinora investe in nuove competenze ... abbiamo adottato in azienda misure di contenimento del contagio da Covid ancora più stringenti di ... dobbiamo poter garantire di offrire tecnologie, impianti e competenze a prova di futuro ". Focus ...

Le banche alla prova del digitale Altalex Federacciai: parte bene l’acciaio nel 2021 Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzio ...

BlizzCon 2021: le novità dal weekend di annunci della Blizzard Diablo, World of Warcraft, i classici arcade e giusto un tocco di Overwatch. I fan del publisher hanno potuto celebrare i suoi 30 anni con nuovi aggiornamenti sui loro titoli preferiti e l’arrivo di q ...

