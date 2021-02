La prova del Covid. Oggi il Governo dovrà decidere le nuove misure. Verso la proroga del blocco degli spostamenti. Gelmini: “Decisioni condivise e tempestive” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Governo prorogherà di 30 giorni il blocco agli spostamenti tra Regioni, in scadenza il prossimo giovedì. E’ quanto emerso ieri sera (leggi l’articolo) dopo il vertice tra i rappresentati delle stesse Regioni e delle autonomie locali e i ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza. “Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificare Decisioni già prese – ha detto la ministra per gli Affari regionali -, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo, snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste”. “Purtroppo con le varianti in circolazione continuare con le restrizioni è indispensabile” ha detto, invece, il ministro della Salute. “Avevamo chiesto al Governo un cambio di passo nella gestione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilprorogherà di 30 giorni ilaglitra Regioni, in scadenza il prossimo giovedì. E’ quanto emerso ieri sera (leggi l’articolo) dopo il vertice tra i rappresentati delle stesse Regioni e delle autonomie locali e i ministri Mariastellae Roberto Speranza. “Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificaregià prese – ha detto la ministra per gli Affari regionali -, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certoessere tempestivo, snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste”. “Purtroppo con le varianti in circolazione continuare con le restrizioni è indispensabile” ha detto, invece, il ministro della Salute. “Avevamo chiesto alun cambio di passo nella gestione ...

