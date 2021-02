La proposta di Confindustria: 'Un camper il vaccino Covid ai lavoratori delle nostre aziende' (Di lunedì 22 febbraio 2021) PESARO - Vaccinazione anche per chi lavora in fabbrica con un camper che si muova da azienda ad azienda, è la proposta di Confindustria territoriale. Spiega il presidente, Mauro Papalini , attraverso ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 22 febbraio 2021) PESARO - Vaccinazione anche per chi lavora in fabbrica con unche si muova da azienda ad azienda, è laditerritoriale. Spiega il presidente, Mauro Papalini , attraverso ...

