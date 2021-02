La navetta cargo Cygnus attraccata alla Stazione spaziale (Di lunedì 22 febbraio 2021) La navetta spaziale cargo Cygnus NG-15 "Katherine Johnson" , costruita in Italia dalla Thales Alenia Space per conto della Northrop-Grumman è stata agganciata con successo, tramite il braccio robotico, alla Stazione spaziale internazionale. Si tratta della 15esima missione per portare rifornimenti sulla ISS; a bordo esperimenti scientifici nel campo della biologia e biotecnologia, della scienza della Terra e dello Spazio, delle scienze fisiche e dello sviluppo tecnologico, tra cui anche il supercomputer Spaceborne Computer-2 di Hewlett Packard, un esperimento che studia la forza muscolare nei vermi e uno sull'effetto della microgravità sulla produzione di retine artificiali. Il lancio è avvenuto il 20 febbraio 2021 dalla base di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 febbraio 2021) LaNG-15 "Katherine Johnson" , costruita in Italia dThales Alenia Space per conto della Northrop-Grumman è stata agganciata con successo, tramite il braccio robotico,internazionale. Si tratta della 15esima missione per portare rifornimenti sulla ISS; a bordo esperimenti scientifici nel campo della biologia e biotecnologia, della scienza della Terra e dello Spazio, delle scienze fisiche e dello sviluppo tecnologico, tra cui anche il supercomputer Spaceborne Computer-2 di Hewlett Packard, un esperimento che studia la forza muscolare nei vermi e uno sull'effetto della microgravità sulla produzione di retine artificiali. Il lancio è avvenuto il 20 febbraio 2021 dbase di ...

Ultime Notizie dalla rete : navetta cargo Spazio, il ritorno dell'uomo sulla Luna parte da Torino con HALO Il design di HALO deriva dalla navicella cargo Cygnus, con lo stesso diametro della navetta (3,07 m), ma con 1 metro di lunghezza in più per poter soddisfare le esigenze di volume abitabile per gli ...

Il ritorno dell'uomo sulla Luna parte da Torino con HALO Il design di HALO deriva dalla navicella cargo Cygnus, con lo stesso diametro della navetta (3,07 m) ma con 1 metro di lunghezza in più per poter soddisfare le esigenze di volume abitabile per gli ...

Spazio, la navetta cargo Cygnus attraccata alla Stazione spaziale

