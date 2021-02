La nave Asso Trenta con 232 migranti a bordo è a Porto Empedocle | Lamorgese autorizza lo sbarco

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La” che lavora a supdelle piattaforme dell’Eni, ha salvato nel canale di Sicilia 232e in queste ore sta arrivando a, dove il ministro dell’Interno Lucianahato lo. Anche la Vos Triton, con 77 naufraghi a, ha la prua verso Lampedusa. Vi sono almeno 7 dispersi nel naufragio avvenuto nella notte tra tra venerdì e sabato scorsi al largo di Lampedusa. In tutto, sono 327 isoccorsi dalle due navi. Non è ancora chiaro se quelli salvati siano gli stessi adei tre barconi segnalati sabato da Alarm Phone: uno con 77, un altro con 90 e un altro ancora con ...

Agenzia_Italia : Sulla nave Asso Trenta oltre 230 migranti e un cadavere - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Sulla nave Asso Trenta oltre 230 migranti e un cadavere - SilviaBoccadoro : La Asso Trenta con 232 migranti va verso Porto Empedocle: a bordo c'è anche un cadavere - Giornale di Sicilia - jobwithinternet : RT @autocostruttore: Sulla nave Asso Trenta oltre 230 migranti e un cadavere L'imbarcazione sta facendo rotta verso Porto Empedocle - GastoneSabba : RT @autocostruttore: Sulla nave Asso Trenta oltre 230 migranti e un cadavere L'imbarcazione sta facendo rotta verso Porto Empedocle -

Ultime Notizie dalla rete : nave Asso

La30, laprivata che lavora per le piattaforme Eni, arriverà stanotte in rada di Porto Empedocle (Ag) e in banchina attraccherà domattina, alle 8 circa. Rispetto a quanto inizialmente previsto,...SullaTrenta oltre 230 migranti e un ...La nave privata che lavora per le piattaforme Eni “Asso 30”, arriva in rada a Porto Empedocle, per sbarcare 232 migranti, e un cadavere, che nulla ha a che vedere con il naufragio che si è registrato, ...Il ministro dell'Interno Lamorgese ha autorizzato la Asso Trenta, nave a supporto dell'Eni, a fare sbarcare a Porto Empedocle i 232 clandestini che ha a Notizie di cronaca, politica, attualità, ricett ...