La nave Amerigo Vespucci ha 90 anni foto e video

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Novant'fa, il 22 febbraio 1931, veniva varata presso i cantieri di Castellammare di Stabia lasimbolo della Marina Militare italiana, la "", un'opera d'arte navigante che rappresenta la storia navale italiana in tutto il mondo. Impostata nel 1930 su progetto dell'ingegnere del Genio navale Francesco Rotundi, allora direttore dei cantieri di Castellammare, affiancava lascuola gemella "Cristoforo Colombo" varata treprima e di dimensioni leggermente inferiori alla. La nuovascuola della allora Regia Marina andava a sostituire la propria omonima, la prima "", un ex incrociatore convertito nel 1885 dopo l'occupazione del porto di Massaua cui prese parte . ...

Simbolo della Marina Militare italiana nel mondo Il 22 febbraio 1931 gli stabilimenti nautici di Castellammare di Stabia diedero vita alla scuola nave Amerigo Vespucci, che oggi compie 90 anni di attività. Nata come Regia nave scuola dell'allora Regno d'Italia con Re Vittorio Emanuele III, il Vespucci è da sempre uno dei simboli della ... I numeri della nave Amerigo Vespucci Tre alberi, 26 vele, lo scafo bianco e nero con fregi in oro, legni e ottoni, il Vespucci è 'la nave più bella del mondo' da quando così la definì la portaerei ... Novant'anni e non sentirli. Lo storico veliero Amerigo Vespucci, nave scuola varata il 22 febbraio 1931 nei regi cantieri di Castellamare di Stabia, l'unità più anziana ...