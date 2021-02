LA MIA BAMBINA DI 11 ANNI ESASPERATA MINACCIA SUICIDIO.

Latina,22 febbraio 2021

Io sottoscritta SOSTER SABRINA nata a Latina il 14 gennaio 1969, residente in Latina via Astura 43, domiciliata in Latina via del biancospino 23, madre della minore VITA YLENIA nata a Latina il 22 febbraio 2010, espongo quanto segue :





con decreto provvisorio del 01Aprile 2019 il Tribunale dei minori di Roma ha emesso decreto provvisorio di sospensione potestà genitoriale per entrambi i genitori e collocamento di mia figlia presso casa famiglia.

Sono seguite da parte mia numerose denunce a giudici, assistenti sociali, tutrici, operatori delle varie case famiglia per i maltrattamenti subiti da mia figlia, per le mancate visite mediche, per i furti avvenuti e per la violenza psicologica che le continue interruzioni di rapporti tra me e mia figlia stanno avendo sulla stessa.

Mia figlia Infatti per il trauma è dimagrita notevolmente,, presenta sempre occhiaie, le è venuto un tic nervoso (lancia la testa indietro quando parla) e ogni volta che presento denunce, evidenziando ciò che mia figlia subisce, puntualmente la tutrice Ilaria Cavallin chiede ai giudici minorili interruzione di incontri e telefonate con mia figlia, punendo me attraverso mia figlia e le giudici convalidano qualunque cosa lei dica, seppur diversa dalla realtà e senza darmi la possibilità di portare prove di ciò che avviene realmente.

Attualmente mia figlia è collocata presso la casa famiglia BARATTA di Piazza Santa Chiara 7 - Priverno (LT)

Recentemente ho presentato denuncia, perché mia figlia è manipolata psicologicamente, infatti ci sono stati episodi in cui mia figlia, vedendomi, fuggiva via dicendo "No, no" e alla mia richiesta di spiegazioni, rispondeva "Non te lo posso dire" (con la denuncia ho anche depositato audio)

Con decreto del 4 gennaio 2021 le giudici LIDIA SALERNO e GERMANA CORSETI mi hanno interrotto completamente i rapporti con mia figlia, che prima potevo vedere e sentire telefonicamente soltanto una volta al mese.

La mia permanenza a PRIVERNO (LT) nei pressi della casa famiglia BARATTA, mi ha permesso di vedere tutto ciò che mia figlia subisce in quella casa famiglia, le urla degli operatori che provengono dall'interno, bambini che piangono sempre, come viene tirata dalle braccia quando esce dalla struttura, il suo dire sempre "Mi perdoni" quando parla agli operatori, e tutto questo non è stato di gradimento ai giudici... soprattutto che mia figlia in diretta Facebook abbia detto che vuole stare con me e vuole tornare a casa (cosa che gli abitanti intorno alla casa famiglia dicono che glielo sentivano dire già da maggio, appena vi è stata collocata)

Come già fecero ad ottobre 2018, quando poi non vidi e senti mia figlia per ben 5 mesi, anche stavolta le giudici hanno interrotto i rapporti madre figlia.

Mia figlia ha una patologia cardiaca accertata dall'ospedale Bambin Gesù di Roma (prolasso valvola mitralica e ventricolo sinistro marcatamente trabecolato) e una patologia neuropsichiatrica accertata dalla ASL di Priverno nell'aprile 2018.

Il decreto del 01 Aprile 2019 menziona che i comportamenti oppositivi di mia figlia a scuola siano dovuti all'alta conflittualità genitoriale, ma questi comportamenti mia figlia li sta avendo anche ora a scuola, non vedo quindi la corrispondenza tra ciò che hanno motivato i giudici nel primo decreto. Adesso a chi sono dovuti questi comportamenti ?!

Perché a loro non la strappano e liberano mia figlia ?

Perché la Procura minorile non può ammettere di aver sbagliato !

Mi viene segnalato che mia figlia sia trattata malissimo dalle insegnanti, minacciata di botte "Adesso ti dò una pizza", qualche giorno fa ha cercato di buttarsi dalla fibestra, ma preside e insegnanti hanno detto ad alunni e genitori che non si deve far sapere niente in giro.

Ho fatto inutile esposto contro dirigente scolastica di Priverno all'Anticrimine... mia figlia ha insufficienza cardiaca,porta 8 ore mascherina a scuola, ha forti mal di testa... il dott Tocco poco fa mi ha detto al telefono "Non ho tempo. Devo lavorare"

Quindi alla Questura di Latina non interessa niente della vita di mia figlia !

Diffonderò audio in cui ispettore Risi mi disse Basta denunce e le cose prenderanno il verso giusto"

Questo un anno e mezzo fa ! Ecco cosa ci sentiamo dire dentro le istituzioni !

Non siete in grado di proteggere la vita dei bambini... né voi né la Procura... e la strage di Cisterna... due bambine che nessuno ha protetto...non ha insegnato niente... così come nonostante tante denunce, non avete protetto né me ne mia figlia da un violento, che ha anche ucciso, mettendo agli arresti domiciliari una madre che lotta per sua figlia e contro i criminali che comandano in questa città !

MI VERGOGNO DI VEDERE COM'È DIVENTATA QUESTA CITTÀ... DI COME LASCIATE UCCIDERE DONNE E BAMBINI !!





UN'INTERA CITTÀ DEVE SAPERE CHE UNA BAMBINA DI 11 ANNI, STRAPPATA ALL'AFFETTO MATERNO, A CUI DICONO "Sei cattiva", SI STAVA SUICIDANDO E LA MAFIA NON LA LIBERA !!





Sabrina Soster