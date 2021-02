La metà degli elettori di Trump crede che il golpe a Capitol Hill sia un complotto degli Antifa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Incredibile ma vero: Donald Trump tiene ancora al guinzaglio il Partito Repubblicano e secondo un sondaggio Suffolk University/Usa Today, se ci fosse una spaccatura all'interno del Gop, quasi la metà dei suoi elettori è pronta a sostenere Donald Trump anche a costo di sostenere un partito indipendente. Il 46% degli intervistati, ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Incredibile ma vero: Donaldtiene ancora al guinzaglio il Partito Repubblicano e secondo un sondaggio Suffolk University/Usa Today, se ci fosse una spaccatura all'interno del Gop, quasi ladei suoiè pronta a sostenere Donaldanche a costo di sostenere un partito indipendente. Il 46%intervistati, ...

La metà degli elettori di Trump crede che il golpe a Capitol Hill sia un complotto degli Antifa Oltre la metà degli intervistati, il 54%, afferma di sentirsi più fedele a Trump che al partito repubblicano e pensa che il Gop debba essere "più leale a Trump" anche a costo di perdere il sostegno ...

21 febbraio. La Giornata internazionale della lingua madre Cultura Romena