La foto del pinguino giallo affetto da leucismo fa il giro del mondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Su un’isola della Georgia del Sud fotografato un rarissimo pinguino giallo: la strana colorazione dell’esemplare è dovuta al leucismo Un rarissimo esemplare di pinguino giallo è stato immortalato dal fotografo belga Yves Adams e gli scatti hanno fatto il giro del mondo. Il pinnipede fa parte di una colonia di pinguini reali formata da circa 120mila… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Su un’isola della Georgia del Sudgrafato un rarissimo: la strana colorazione dell’esemplare è dovuta alUn rarissimo esemplare diè stato immortalato dalgrafo belga Yves Adams e gli scatti hanno fatto ildel. Il pinnipede fa parte di una colonia di pinguini reali formata da circa 120mila… L'articolo Corriere Nazionale.

Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte, ma proprio tutte, le foto più belle del nostro trionfo nel #DerbyMilano! ??? Qui la gallery… - Roma : #Romember - Ricordi di Roma. Le vie di Roma ?? Via Giolitti in una foto del 1952. Tra gli anni '50 e gli anni '60 le… - Corriere : Fiorella Mannoia si è sposata: la foto del matrimonio con Carlo Di Francesco (dopo 15 anni di amore) - arcanodavvero : RT @BzBroono: @petergomezblog Da breaking News. Ma che dico, è il Dibba, io farei uscire un'edizione straordinaria del FQ, che dico una mon… - scaporrelli : RT @debora_ergas: Questa è la foto del profilo Facebook di Zakia Seddiki, moglie del nostro ambasciatore in Congo #LucaAttanasio. L'immagin… -