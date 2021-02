La FIGC presenta il nuovo piano di sviluppo del calcio femminile

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Laha inaugurato una nuova strategia dedicata al. Ecco i cinque punti fissati per i prossimi quattro anni La Federazione Italiana Giuocoha inaugurato una nuova strategia dedicata al, che sarà una delle massime priorità per i prossimi quattro anni. Sono i cinque i punti fissati dallaper il prossimo quadriennio, ecco quali sono: – Aumentare del 50% il numero delle giovani calciatrici tesserate – Raggiungere successi internazionali con le sette raptive azzurre – Migliorare la competitività e la spettacolarità delle competizioni – Accrescere la community dei fan e degli appassionati – Introdurre il professionismo in Serie A garantendone la sostenibilità 'Il nostro domani, ora' ?? ? I cinque ...

Laha inaugurato una nuova strategia dedicata al calcio femminile. Ecco i cinque punti fissati per i prossimi quattro ...