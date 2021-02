“La fate passare come un mostro” Duro attacco dell’agente di Dayane contro la produzione del “GF Vip”. Cosa succede (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa edizione del Grande Fratello VIP sarà senza dubbio ricordata per Dayane Mello, una delle concorrenti più discusse in assoluto. Dayane Mello è una manipolatrice? Se all’inizio del programma aveva colpito la sua amicizia con Rosalinda Cannavò, adesso la situazione sembra del tutto invertita; il rapporto che aveva fatto sognare milioni di telespettatori sembra essere ai ferri corti. Da quando Rosalinda si è avvicinata in modo inequivocabile ad Andrea Zenga, la brasiliana ha commentato acidamente la loro relazione; ha anche detto di non voler avere a che fare nulla con la giovane siciliana, oltre ad essere stanca del suo viso sempre triste. La reazione di Rosalinda Durante l’ultima diretta del Grande Fratello VIP, Signorini non ha perso l’occasione di mostrare ai ragazzi nella casa le parole che la Mello ha detto alle spalle di ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa edizione del Grande Fratello VIP sarà senza dubbio ricordata perMello, una delle concorrenti più discusse in assoluto.Mello è una manipolatrice? Se all’inizio del programma aveva colpito la sua amicizia con Rosalinda Cannavò, adesso la situazione sembra del tutto invertita; il rapporto che aveva fatto sognare milioni di telespettatori sembra essere ai ferri corti. Da quando Rosalinda si è avvicinata in modo inequivocabile ad Andrea Zenga, la brasiliana ha commentato acidamente la loro relazione; ha anche detto di non voler avere a che fare nulla con la giovane siciliana, oltre ad essere stanca del suo viso sempre triste. La reazione di Rosalinda Durante l’ultima diretta del Grande Fratello VIP, Signorini non ha perso l’occasione di mostrare ai ragazzi nella casa le parole che la Mello ha detto alle spalle di ...

kimsbwin : fate passare per romantica ed erotica una vera e propria violenza okay - outsidebby : mi fate passare la poca fame che ho - likepalms : fate passare sta settimana velocemente che non ce la faccio più - OfficialRei7 : @Rossonero__1899 Ah ecco... stessa cosa che dici di Handanovic (non Vera in realtà) succede sempre a Donnarumma, ti… - Zoe3100 : Comunque il 'non fate passare questo messaggio' e tutte le frasi di paura di R sul giudizio fuori è proprio come di… -