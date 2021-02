La distruzione degli habitat rischia di scatenare altre pandemie

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra le poche certezze raggiunte dall’ultima missione dell’Organizzazione mondiale della sanità in Cina sulle cause della pandemia c’è la sua origine animale. Il virus che ha sconvolto il pianeta nell’ultimo anno e mezzo è stato portato all’uomo dalla fauna, come accade nel 70 per cento delle malattie che diventano zoonotiche. E proprio l’uomo, sempre più integrato con gli altri animali e sempre più impattante con le sue attività che entrano in contatto e talvolta distruggonoselvatici, indispensabili per la vita del pianeta, sta aumentando il rischio dello sviluppo di. Come ha sottolineato Roberto Bennati dell’associazione animalista Lav in occasione di un confronto web sul tema, cambiare il nostro rapporto con gli altri essere viventi, e la natura in generale, potrebbe essere un buon punto di partenza per scongiurare altri disastri ...