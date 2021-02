La decisone dell'ente dopo il caso di 15 operatori sanitari contagiati a Genova (Di lunedì 22 febbraio 2021) Medici ed infermieri no vax hanno diritto all'infortunio sul lavoro in caso di contagio? L'Inail si interroga sul tema. Infermieri no vax positivi: per l’Inail è infortunio sul lavoro? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Medici ed infermieri no vax hanno diritto all'infortunio sul lavoro indi contagio? L'Inail si interroga sul tema. Infermieri no vax positivi: per l’Inail è infortunio sul lavoro? su Notizie.it.

solocosenza : 35' Il Lecce reclama un calcio di rigore per fallo di mano in area di Idda che è intervenuto in rovesciata fermando… -