La crema: ecco il segreto del «tiramisù più buono del mondo» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Metti che un giorno partecipi a una gara internazionale di tiramisù, ti classifichi prima su 650 concorrenti e diventi campionessa del mondo. Metti che dopo quella vittoria vuoi che la tua crema specialissima che ti ha portato alla vittoria la possano gustare tutti, ma proprio tutti. Nasce così l’attività di Diletta Scandiuzzi, che viene riconosciuta come la prima start-up innovativa d’Italia in ambito food di tutto il 2020, ed oggi è una realtà imprenditoriale che si va sempre più affermando. E quel che è interessante, in pieno periodo Covid. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Metti che un giorno partecipi a una gara internazionale di tiramisù, ti classifichi prima su 650 concorrenti e diventi campionessa del mondo. Metti che dopo quella vittoria vuoi che la tua crema specialissima che ti ha portato alla vittoria la possano gustare tutti, ma proprio tutti. Nasce così l’attività di Diletta Scandiuzzi, che viene riconosciuta come la prima start-up innovativa d’Italia in ambito food di tutto il 2020, ed oggi è una realtà imprenditoriale che si va sempre più affermando. E quel che è interessante, in pieno periodo Covid.

howaboutnaaa : @mart16na Hai assolutamente ragione, la crema solare è importantissima e infatti quando esco mi metto la crema idra… - solsikkemv : ogni domenica mattina per colazione faccio un cornetto con crema alle mandorle in attesa di poter mangiare finalmen… - mondopadano : Al Museo Civico di #Crema e del Cremasco quattordici 'scene macabre' accompagnano i visitatori in un viaggio tra… - CascinaOvi : ?? Sabato grasso si avvicina ?? E noi ci facciamo trovare pronti: ecco le nostre #frittelle di #Carnevale farcite co… - CoriranniSicily : Ordina il nostro Kit di Cannolo Espresso, ecco come ti arriverà a casa : -