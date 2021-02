La cosmetica naturale ed etica batte la pandemia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ingredienti freschi e naturali, uso intelligente delle risorse e packaging innovativo e attento all'ambiente. E' questa la ‘cassetta degli attrezzi' di Ringana, azienda bio specializzata in beauty, integratori e altri prodotti per il benessere della persona, nata venticinque anni fa in Austria, che con il suo business green ha retto alla crisi pandemica. Smart working e lockdown hanno sicuramente offerto più tempo libero per potersi dedicare alla beauty routine e l'interesse viaggia online con particolare attenzione alla sostenibilità. “Sebbene il 2020 sia stato un anno impegnativo anche per Ringana, il suo concept unico ha consentito all'azienda di crescere anche durante la crisi e raggiungere un fatturato record di 160 milioni di euro nel 2020 (contro i 116 milioni di euro del 2019, e gli 80 milioni di euro nel 2018)” racconta all'Adnkronos, Patrick Zinner, ...