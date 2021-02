La corsa salvezza, il prossimo turno sarà decisivo: ultima spiaggia per Cagliari e Parma? Il calendario (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non solo le indicazioni per la zona scudetto, la 23esima giornata del campionato di Serie A ha mandato segnali anche per la salvezza. Importante scatto della Fiorentina che ha vinto meritatamente lo scontro diretto contro lo Spezia, nell’altro anticipo colpo grosso del Torino che ha avuto la meglio del Cagliari, il club sardo ha deciso per l’esonero di Di Francesco e l’arrivo dell’ex Spal Semplici. Il Genoa si conferma in grande forma e ha strappato un punto contro il Verona, pareggio prezioso del Bologna sul campo del Sassuolo. Un punto anche per Parma e Udinese, così come per il Benevento contro la Roma. La corsa salvezza Foto di Matteo Bazzi / AnsaCROTONE 12 PUNTI – Il club calabrese occupa l’ultimo posto in classifica e non sembra in grado di rientrare in corsa per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non solo le indicazioni per la zona scudetto, la 23esima giornata del campionato di Serie A ha mandato segnali anche per la. Importante scatto della Fiorentina che ha vinto meritatamente lo scontro diretto contro lo Spezia, nell’altro anticipo colpo grosso del Torino che ha avuto la meglio del, il club sardo ha deciso per l’esonero di Di Francesco e l’arrivo dell’ex Spal Semplici. Il Genoa si conferma in grande forma e ha strappato un punto contro il Verona, pareggio prezioso del Bologna sul campo del Sassuolo. Un punto anche pere Udinese, così come per il Benevento contro la Roma. LaFoto di Matteo Bazzi / AnsaCROTONE 12 PUNTI – Il club calabrese occupa l’ultimo posto in classifica e non sembra in grado di rientrare inper la ...

