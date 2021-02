La beffa del premio cashback: il nuovo governo potrebbe sospenderlo (o eliminarlo del tutto) (Di lunedì 22 febbraio 2021) “potrebbe andare peggio, potrebbe piovere” diceva Igor in Frankenstein Junior, in una delle battute più famose della storia del cinema. Un motto che il nuovo governo Draghi, esattamente come quello che l’ha preceduto, potrebbe tranquillamente far proprio, tante sono ormai le brutte notizie per gli italiani, già alle prese con la crisi economica, che si rincorrono giorno dopo giorno. Ultima in ordine cronologico, quella che vede a rischio il superpremio del cashback, meccanismo pensato per incentivare gli acquisti virtuali e ora invece clamorosamente in bilico, con il rischio di un congelamento fino a dicembre del premio semestrale da 1500 euro previsto per i centomila maggiori utilizzatori di carte e app di pagamento, al posto del contante. Il ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 febbraio 2021) “andare peggio,piovere” diceva Igor in Frankenstein Junior, in una delle battute più famose della storia del cinema. Un motto che ilDraghi, esattamente come quello che l’ha preceduto,tranquillamente far proprio, tante sono ormai le brutte notizie per gli italiani, già alle prese con la crisi economica, che si rincorrono giorno dopo giorno. Ultima in ordine cronologico, quella che vede a rischio il superdel, meccanismo pensato per incentivare gli acquisti virtuali e ora invece clamorosamente in bilico, con il rischio di un congelamento fino a dicembre delsemestrale da 1500 euro previsto per i centomila maggiori utilizzatori di carte e app di pagamento, al posto del contante. Il ...

