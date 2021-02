Klose: "Immobile o Lewandowski? Ecco il migliore" (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA - Sarà una partita speciale quella tra Lazio e Bayern Monaco per Miroslav Klose . Oggi è vice allenatore dei tedeschi, è tornato dopo aver vestito quella leggendaria maglia da calciatore. Ma non ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA - Sarà una partita speciale quella tra Lazio e Bayern Monaco per Miroslav. Oggi è vice allenatore dei tedeschi, è tornato dopo aver vestito quella leggendaria maglia da calciatore. Ma non ...

DiMarzio : Una sfida nella sfida tra #Lazio e #Bayern in #UCL. Le parole di #Klose - sportli26181512 : Klose: “Immobile o Lewandowski? Ecco il migliore”: Miro, grande doppio ex della sfida tra Lazio e Bayern, parla dei… - sportli26181512 : Lazio-Bayern, parla il doppio ex Klose: 'Immobile forte, ma non è sui livelli di Lewandowski': Lazio-Bayern, parla… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Lazio-#Bayern, parla #Klose: 'Immobile bravo, ma #Lewandowski è di un altro livello' - Gazzetta_it : #Champions #Lazio-Bayern Il doppio ex #Klose: '#Immobile forte, ma non è sui livelli di #Lewandowski' -