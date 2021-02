Kid Cudi sarà il protagonista del film horror thriller X (Di lunedì 22 febbraio 2021) Kid Cudi sarà il protagonista di un nuovo film horror-thriller del regista Ti West, intitolato X. I dettagli sono tenuti all’oscuro ma si dice che riguardino la realizzazione di un film per adulti. Dove si girerà il film con Kid Cudi? Il film, scritto da West, si prepara a girare in Nuova Zelanda e si dice che riguardi la realizzazione di un film per adulti, scrive The Hollywood Reporter. Brittany Snow, meglio conosciuta per il suo lavoro nei film Pitch Perfect, si è unita a X, l’ultima impresa horror di scaremaven Ti West. Cast Il progetto, cofinanziato da A24 e Bron, si prepara a girare in Nuova Zelanda con Mia Goth, Scott MesCudi (Kid ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Kidildi un nuovodel regista Ti West, intitolato X. I dettagli sono tenuti all’oscuro ma si dice che riguardino la realizzazione di unper adulti. Dove si girerà ilcon Kid? Il, scritto da West, si prepara a girare in Nuova Zelanda e si dice che riguardi la realizzazione di unper adulti, scrive The Hollywood Reporter. Brittany Snow, meglio conosciuta per il suo lavoro neiPitch Perfect, si è unita a X, l’ultima impresadi scaremaven Ti West. Cast Il progetto, cofinanziato da A24 e Bron, si prepara a girare in Nuova Zelanda con Mia Goth, Scott Mes(Kid ...

