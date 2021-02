Kelly Rowland K | ritorno trionfante

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo quasi un decennio di assenza dai riflettori,fasulle scene con l’EP K. Solo sei tracce, ma ciascuna impeccabile. Un lavoro che mette in mostra tutti i suoi punti di forza, in primis l’atmosfera.: che percorso porta a K? Erano otto anni che non la si vedeva in giro. Più di dieci dalla sua ultima hit – non del tutto sua, peraltro, ma di David Guetta. Eppurerimane, e torna sulle scene con un album nuovo di zecca, un EP intitolato semplicemente K. Sicuramente una deviazione dalla consueta discografia della ex Destiny’s Child, solo sei tracce – ma finché il lavoro è fatto bene non importa se è corto, e l’esperienza dellarimane sufficiente ad evitare possibilità di fallimento. K vanta la ...