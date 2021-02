Kasia Lenhardt, nuovi dettagli sulla modella morta suicida: “Boateng le aveva fatto firmare un contratto per restare in silenzio assoluto” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un contratto blindato per rimanere in silenzio assoluto su quello che accadeva nel fidanzamento con Jerome Boateng. Kasia Lenhardt, la modella morta suicida a 25 anni il 9 febbraio scorso nel quartiere di Charlottenburg a Berlino, aveva stipulato un accordo rigidissimo di non divulgazione su questioni private dell’ex calciatore del Bayern, oggi al Monza di Galliani e Berlusconi. Come riferisce la Bild, la ragazza di origine polacca, diventata celebre in Germania per la partecipazione al programma Germany’s Next Top Model, “si era impegnata a tacere su tutte le informazioni acquisite sul fidanzato nel contesto del suo legame personale”. Insomma, niente messaggi o foto, altrimenti sarebbero scattate una serie di penali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unblindato per rimanere insu quello che accadeva nel fidanzamento con Jerome, laa 25 anni il 9 febbraio scorso nel quartiere di Charlottenburg a Berlino,stipulato un accordo rigidissimo di non divulgazione su questioni private dell’ex calciatore del Bayern, oggi al Monza di Galliani e Berlusconi. Come riferisce la Bild, la ragazza di origine polacca, diventata celebre in Germania per la partecipazione al programma Germany’s Next Top Model, “si era impegnata a tacere su tutte le informazioni acquisite sul fidanzato nel contesto del suo legame personale”. Insomma, niente messaggi o foto, altrimenti sarebbero scattate una serie di penali ...

