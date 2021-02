Kasia Lenhardt, il contratto firmato con Boateng prima di morire (Di lunedì 22 febbraio 2021) La modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata del calciatore del Bayern Monaco Boateng, si è tolta la vita qualche settimana fa. Oggi emergono dei dettagli sulla vita della coppia. Lo scorso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 febbraio 2021) La modella, ex fidanzata del calciatore del Bayern Monaco, si è tolta la vita qualche settimana fa. Oggi emergono dei dettagli sulla vita della coppia. Lo scorso… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

