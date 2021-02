Juventus, tre gol e terzo posto. Ronaldo schianta il Crotone (Di martedì 23 febbraio 2021) Juventus - Crotone 3 - 0 MARCATORI: 39 pt, 46 pt Cristiano Ronaldo, 21 st McKennie, Juventus (3 - 5 - 2): Buffon 6; Danilo 6, Demiral 6, De Ligt 6; Chiesa 6,5 (41 st Di Pardo sv), Bentancur 6 (25 st ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 febbraio 2021)3 - 0 MARCATORI: 39 pt, 46 pt Cristiano, 21 st McKennie,(3 - 5 - 2): Buffon 6; Danilo 6, Demiral 6, De Ligt 6; Chiesa 6,5 (41 st Di Pardo sv), Bentancur 6 (25 st ...

