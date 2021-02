Juventus, Ramsey: «Tre punti importanti. Dopo la Champions eravamo scontenti» (Di martedì 23 febbraio 2021) Aaron Ramsey ha parlato Dopo la vittoria della Juventus contro il Crotone per 3 a 0: le dichiarazioni del centrocampista bianconero Ai microfoni di Juventus TV, Aaron Ramsey ha commentato la vittoria ottenuta dalla Juventus contro il Crotone. Le dichiarazioni del centrocampista bianconero. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 «È stato un match importante per noi e avevamo bisogno dei tre punti. Era importante giocare una partita offensiva, creando tante occasioni e terminare anche senza subire gol. Era importante tornare a vincere. In Champions League siamo stati molto scontenti del risultato e quindi siamo felici di aver conquistato questa vittoria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Aaronha parlatola vittoria dellacontro il Crotone per 3 a 0: le dichiarazioni del centrocampista bianconero Ai microfoni diTV, Aaronha commentato la vittoria ottenuta dallacontro il Crotone. Le dichiarazioni del centrocampista bianconero. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «È stato un match importante per noi e avevamo bisogno dei tre. Era importante giocare una partita offensiva, creando tante occasioni e terminare anche senza subire gol. Era importante tornare a vincere. InLeague siamo stati moltodel risultato e quindi siamo felici di aver conquistato questa vittoria». Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Le pagelle di #JuveCrotone Luperto ?? Cristiano Ronaldo ?? Cordaz ?? Ramsey ? [@romeoagresti] - tuttosport : #Ramsey, col Crotone torna titolare e cerca di riprendersi la #Juve - romeoagresti : #Juventus: #Dybala e #Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo. #Cuadrado, invece, verrà rivalutato tra 10 gi… - mitzvah_bar : RT @JulianJuve_: My ratings Juventus Buffon 6,5 Danilo 6 Demiral 7 De Ligt 7 Alex Sandro 7 Frabotta sv Chiesa 7,5 Di Pardo sv Bentancur 6.5… - JulianJuve_ : My ratings Juventus Buffon 6,5 Danilo 6 Demiral 7 De Ligt 7 Alex Sandro 7 Frabotta sv Chiesa 7,5 Di Pardo sv Bentan… -