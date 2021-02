Juventus, Pirlo: “Inizio nervoso, poi ci siamo sciolti. Dobbiamo muoverci meglio” (Di martedì 23 febbraio 2021) La Juventus non sbaglia e travolge il Crotone. Un successo importantissimo per mantenere inalterate le chance di riconfermarsi campione d'Italia. I bianconeri sono ora terzi in campionato, scavalcando la Roma in classifica.caption id="attachment 1065057" align="alignnone" width="3543" Juventus Pirlo, getty images/captionLE PAROLE DI PirloIl tecnico Andrea Pirlo analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Eravamo partiti un po' nervosi, forse le ultime due sconfitte ci avevano messo un po' di nervosismo e non di lucidità soprattutto nel gioco con la palla. Poi sicuramente i due gol ci hanno agevolato, ci hanno dato più tranquillità, poi il resto l'abbiamo gestito bene. Ma l'Inizio non è stato dei migliori: abbiamo sbagliato tanti passaggi, un po' per frenesia, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Lanon sbaglia e travolge il Crotone. Un successo importantissimo per mantenere inalterate le chance di riconfermarsi campione d'Italia. I bianconeri sono ora terzi in campionato, scavalcando la Roma in classifica.caption id="attachment 1065057" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreaanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Eravamo partiti un po' nervosi, forse le ultime due sconfitte ci avevano messo un po' di nervosismo e non di lucidità soprattutto nel gioco con la palla. Poi sicuramente i due gol ci hanno agevolato, ci hanno dato più tranquillità, poi il resto l'abbiamo gestito bene. Ma l'non è stato dei migliori: abbiamo sbagliato tanti passaggi, un po' per frenesia, ...

juventusfc : «C?????????????????? ???? ??????????????» I commenti e le indicazioni di Mister @Pirlo_official verso #JuveCrotone sono qui ??… - juventusfc : Inizia la diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE on @JuventusTv: - forumJuventus : Pirlo pre #JuveCrotone: 'Dybala ancora out, Morata spero possa fare uno spezzone. McKennie e Kulusevski stringerann… - PassioneCalc10 : RT @Gazzetta_it: #Pirlo: 'Noi l'anti #Inter? No, siamo fra le rivali. Inizio nervoso, poi il gol ci ha sbloccato' #juvecrotone #juve https:… - Mediagol : #Video #Juventus-#Crotone, la doppietta di #CR7: i gol di Ronaldo lanciano Pirlo, guarda le perle di Cristiano all'… -