Juventus, i convocati di Pirlo per il Crotone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questi i convocati della Juventus per la gara contro il Crotone di questa sera a Torino, che chiuderà la quarta giornata di ritorno del campionato: out gli infortunati Bonucci, Chiellini, Arthur, Dybala e Cuadrado e lo squalificato Rabiot. Ce la fa Morata. Questi i convocati: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta. Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters. Attaccanti: Ronaldo, Morata.

