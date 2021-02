Juventus | finalmente Buffon | prima da titolare in Serie A nel 2021

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Gigiprende posto tra i pali inCrotone: per il portiere bianconero si tratta dellagara inA nelLe formazioni ufficiali di-Crotone partono da una certezza degli ultimi 20 anni della storia bianconera, ossia Gigi. Il portiere classe 1978 prende il suo posto tra i pali contro i calabresi. Gara a suo modo storica per: è lapresenza inA nel, una gara che sicuramente gli consente di avvicinare tutti i record di longevità che insegue. Leggi su Calcionews24.com

Inter punti 53, Milan 49, Roma 46, Lazio 46,42 ( ** in meno), Atalanta 43, Napoli 40 ... (... Una seconda, e forse, decisiva volta; prima di vederla () tramutarsi ( motu proprio ) ...... affidandogli le chiavi del centrocampo sia contro la, sia con la Lazio, ma in particolar ... L'abito ideato da Conte hatrovato la sua forma.Gigi Buffon prende posto tra i pali in Juventus Crotone: per il portiere bianconero si tratta della prima gara in Serie A nel 2021 ...La Juventus chiude la giornata in casa contro il Crotone, nel monday night: tutto sulla partita della 23ª giornata, dalle formazioni a dove vederla.