Juventus-Crotone stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021

Juventus e Crotone si affrontano nel posticipo di lunedì valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Dopo la doppia delusione subita tra Napoli e Oporto in settimana, la Vecchia Signora riparte dall'Allianz Stadium e dalla partita contro il Crotone per trovare punti, gioco e fiducia, cose che sono mancate nelle ultime partite alla squadra di Pirlo. All'andata, però, i bianconeri hanno faticato e al goal di Morata ha risposto un rigore di Simy che ha sancito l'1-1 finale: stasera non bisogna sbagliare per poter avere ancora qualche speranza in ottica Scudetto. Lunedì 22 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go.

